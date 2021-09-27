Британский депутат призвал Армению предоставить Азербайджану карты минных полей

"Армения должна предоставить Азербайджану карту минных полей".

"Армения должна предоставить Азербайджану карту минных полей".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил член британской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Джон Хоуэлл во время обсуждения проекта резолюции "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном" на начавшейся сегодня осенней сессии.

"Необходимо очистить регион от мин, чтобы предотвратить гибель людей. Армения должна предоставить Азербайджану карты заминированных территорий. Вся международная общественность должна помочь Азербайджану в этом вопросе. Оба народа - и азербайджанский, и армянский - должны двигаться к миру".