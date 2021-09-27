Британский депутат призвал Армению предоставить Азербайджану карты минных полей

"Армения должна предоставить Азербайджану карту минных полей".
Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил член британской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Джон Хоуэлл во время обсуждения проекта резолюции "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном" на начавшейся сегодня осенней сессии.
"Необходимо очистить регион от мин, чтобы предотвратить гибель людей. Армения должна предоставить Азербайджану карты заминированных территорий. Вся международная общественность должна помочь Азербайджану в этом вопросе. Оба народа - и азербайджанский, и армянский - должны двигаться к миру".