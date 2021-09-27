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Британский депутат призвал Армению предоставить Азербайджану карты минных полей

Британский депутат призвал Армению предоставить Азербайджану карты минных полей "Армения должна предоставить Азербайджану карту минных полей".
Внешняя политика
27 сентября 2021 г. 20:10
Британский депутат призвал Армению предоставить Азербайджану карты минных полей
Джон Хоуэлл

"Армения должна предоставить Азербайджану карту минных полей".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил член британской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Джон Хоуэлл во время обсуждения проекта резолюции "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном" на начавшейся сегодня осенней сессии.

"Необходимо очистить регион от мин, чтобы предотвратить гибель людей. Армения должна предоставить Азербайджану карты заминированных территорий. Вся международная общественность должна помочь Азербайджану в этом вопросе. Оба народа - и азербайджанский, и армянский - должны двигаться к миру".

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Версия на английском языке British MP calls on Armenia to provide Azerbaijan with minefield maps
Версия на азербайджанском языке Britaniyalı deputat Ermənistanı mina xəritələrini Azərbaycana verməyə çağırıb

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