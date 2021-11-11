Британский депутат: Планируем расширить сотрудничество с Азербайджаном

Великобритания планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном.

Великобритания планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом глава межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен заявил журналистам.

"Мы больше не часть ЕС, что дает нам больше возможностей для расширения сотрудничества с Азербайджаном. Мы планируем углубить наши связи", - отметил Б. Блэкмен.

По его словам, наиболее перспективной сферой для этого является реализация проектов в сфере возобновляемых источников энергии, в том числе и на освобожденных территориях Азербайджана. В частности, сотрудничество в сфере ветряной и солнечной энергетики.

Также он отметил, что одна британская компания уже сотрудничает с Азербайджаном в реализации проектов в Шуше.