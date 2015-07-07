Британский депутат направил директору "Chatham House" письмо-протест

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Член парламента Великобритании от Консервативной партии, член группы межпарламентской дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен осудил ожидаемый визит в Лондон "президента" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики" Бако Саакяна.

Как сообщает Report, депутат сказал, что в ответ на запрос Европейского азербайджанского общества (TEAS) в связи с приглашением Б.Саакяна для выступления в Лондоне с речью в Королевском институте международных отношений "Chatham House", он направил директору института Робину Ниблету письмо-протест.

В письме говорится: "На прошлой неделе я принял участие на презентации книги, посвященной жертвам Ходжалинского геноцида. Я был шокирован, когда на фоне этого услышал, что "президент" самопровозглашенной "НКР" Бако Саакян приглашен для выступления с речью в "Chatham House".

Правительство Великобритании не признает незаконный режим в Нагорном Карабахе. Наряду с этим, правительство не может предотвратить визит Саакяна в Великобританию, так как это неофициальный, частный визит. Будучи членом группы межпарламентской дружбы Великобритания-Азербайджан, хочу сказать, что приглашение нежелательного лица в престижный институт "Chatham House" меня крайне расстроило и я обращаюсь к Вам с просьбой отменить это мероприятие".