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Британский депутат: армяне держали в агдамской мечети свиней и скот

Британский депутат: армяне держали в агдамской мечети свиней и скот В ходе моего визита в Азербайджан мы побывали в Агдаме. Здесь мы посетили знаменитую мечеть, которая восстанавливается после освобождения от армянской оккупации. В период оккупации мечеть использовалась армянами для содержания свиней и скота.
Внешняя политика
19 апреля 2023 г. 08:33
Британский депутат: армяне держали в агдамской мечети свиней и скот

В ходе моего визита в Азербайджан мы побывали в Агдаме. Здесь мы посетили знаменитую мечеть, которая восстанавливается после освобождения от армянской оккупации. В период оккупации мечеть использовалась армянами для содержания свиней и скота.

Как передает Report, об этом в Twitter написал член Палаты общин парламента Великобритании, руководитель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Боб Блэкман.

Он отметил, что вооруженные силы Армении перед уходом из Карабахского региона Азербайджана установили здесь более миллиона противопехотных мин.

"Великобритания содействует программе разминирования. Здесь, в одном из районов Агдама, отважные люди ручным методом расчищают территорию от мин. Они это делают, чтобы на освобожденных от оккупации землях можно было строить жилые дома и использовать в сельском хозяйстве", - отметил парламентарий.

Б.Блэкман подчеркнул, что на территории осуществляется контролируемый подрыв мин. Он также уделили особое внимание тому, что каких-либо карт, указывающих на местоположение мин, нет.

Напомним, что 6 апреля делегация во главе с членом Палаты общин парламента Великобритании, руководителем межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Бобом Блэкманом в рамках визита в нашу страну посетила освобожденный город Агдам.

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Версия на азербайджанском языке Bob Bləkmən: “Ermənilər Ağdam məscidini donuz və mal-qara saxlamaq üçün istifadə ediblər”

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