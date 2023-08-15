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Британский аналитик: Причина игнорирования армянских провокаций - двойные стандарты на Западе

Британский аналитик: Причина игнорирования армянских провокаций - двойные стандарты на Западе ”Причина игнорирования армянских провокаций - двойные стандарты на Западе".
Внешняя политика
15 августа 2023 г. 18:04
Британский аналитик: Причина игнорирования армянских провокаций - двойные стандарты на Западе

Причина игнорирования армянских провокаций - двойные стандарты на Западе.

Об этом Report заявил британский исследователь, профессор политологии украинского национального университета Тарас Кузио.

"Например, территориальную целостность Украины Франция поддерживает, а Азербайджана - нет. Франция против реваншизма России, которая ставит под сомнение территориальную целостность Украины, но закрывает глаза на политику Армении относительно Карабаха”, - пояснил эксперт.

Что касается ложного тезиса о "гуманитарном кризисе", наш собеседник отметил, что большинство армян не могут принять окончательную потерю Карабаха:

”Армяне считают, что для них есть два варианта: сценарий вечно замороженного конфликта, контролируемого российскими "миротворцами", или мирный договор, по которому стороны признают территориальную целостность друг друга. Они также понимают, что второй вариант - это прямое признание Ереваном того, что Карабах является азербайджанской землей. В настоящее время первый сценарий поддерживается Россией, а второй - ЕС и США. Большинство армян также отдают предпочтение первому сценарию, потому что у лидеров Армении, таких как премьер-министр Никол Пашинян, не хватило смелости продвигать и лоббировать положительные результаты мирного договора, который окончательно положит конец 30-летнему конфликту”, - заключил политолог.

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Версия на английском языке Armenian actions are not 'visible' because of Western double standards, UK researcher says
Версия на азербайджанском языке Britaniyalı analitik: “Erməni təxribatlarının görməzliyə vurulmasının səbəbi Qərbdə ikili standartlardır”

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