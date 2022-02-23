Британские депутаты выступили с совместным заявлением в связи с Ходжалинским геноцидом

12 членов парламента Великобритании выступили с совместным заявлением в связи с 30-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

12 членов парламента Великобритании выступили с совместным заявлением в связи с 30-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

Парламентарии в связи с 30-й годовщиной геноцида выразили соболезнования азербайджанскому народу, особенно тем, кто потерял близких в результате трагедии, также выразили солидарность с азербайджанским народом.

Британские парламентарии также поприветствовали завершение конфликта и выразили надежду, что переговоры с участием всех заинтересованных сторон в регионе приведут к полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Это заявление является первой совместной инициативой британских парламентариев касательно Ходжалинской трагедии. К инициативе присоединились члены Палаты общин Парламента Боб Блэкмен, Дэвид Дугуид, Боб Сили, Мэтью Оффорд, Ден Поултер, члены Палаты лордов лорд Ризби, лорд Шеикх, лорд Килклуни, лорд Хусейн, лорд Эванс, баронесса Манзур и лорд Флайт.