Британская газета The Guardian опубликовала ответ посла Азербайджана в Великобритании

Опубликовано письмо посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова, влиятельной газете The Guardian в ответ на проводимую в последнее время клеветническую кампанию и необоснованные обвинения против нашей страны.

Опубликовано письмо посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова влиятельной газете The Guardian в ответ на проводимую в последнее время клеветническую кампанию и необоснованные обвинения против нашей страны.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

В ответном письме отмечается, что освобожденные от оккупации территории являются безоговорочно признанными территориями Азербайджана на международном уровне, и этот факт был также подтвержден 4 резолюциями Совета Безопасности ООН.

Дипломат подчеркнул, что вопрос оккупации Арменией азербайджанских земель, являющийся основным препятствием на пути к миру на Южном Кавказе, уже устранен, а лидеры обеих стран заявили, что мир может быть достигнут в ближайшие месяцы.

Было отмечено, что доходы Азербайджана от сотрудничества с международными энергетическими партнерами направляются в здравоохранение, инфраструктуру, образование и другие сферы, в результате чего Азербайджан стал самой развитой страной в регионе Южного Кавказа. Он отметил, что мирное соглашение с Арменией принесет стабильность и экономическое развитие региону в целом.