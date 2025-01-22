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Байрамов обсудил с британским коллегой нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Байрамов обсудил с британским коллегой нормализацию отношений между Баку и Ереваном Главы МИД Азербайджана и Великобритании Джейхун Байрамов и Дэвид Лэмми обсудили процесс ситуацию в регионе Южного Кавказа, в том числе переговорный процесс между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
22 января 2025 г. 16:38
Байрамов обсудил с британским коллегой нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Главы МИД Азербайджана и Великобритании Джейхун Байрамов и Дэвид Лэмми обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа, в том числе переговорный процесс между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора министров.

Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе и мирном процессе. В частности министр отметил, что, несмотря на значительный прогресс, сохраняющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану остаются препятствием на пути к окончательному мирному соглашению.

В ходе разговора состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны отметили наличие широких перспектив в отношениях между Азербайджаном и Великобританией в политической, экономической, альтернативной энергетике, гуманитарной и других сферах. Подчеркнута важность активизации взаимных визитов, политического диалога и дальнейшего углубления партнерских связей.

Глава британской дипломатии также поздравил Азербайджан с успешным проведением COP29 в ноябре прошлого года и подчеркнул важность продолжения сотрудничества в борьбе с изменением климата.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistan konstitusiyasında davam edən ərazi iddiaları sülh prosesinə əsas maneə törədən amildir

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