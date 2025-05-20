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Бриджит Штробель-Шоу: Главная цель саммита в Баку — усиление сотрудничества в борьбе с коррупцией

Бриджит Штробель-Шоу: Главная цель саммита в Баку — усиление сотрудничества в борьбе с коррупцией Главная цель, с которой мы собрались в Баку на 6-м пленарном заседании Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН – GlobE Network, — это усиление нашего сотрудничества в противодействии коррупции.
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 09:36
Бриджит Штробель-Шоу: Главная цель саммита в Баку — усиление сотрудничества в борьбе с коррупцией

Главной целью проведения в Баку 6-го пленарного заседания Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН – GlobE Network является усиление сотрудничества в противодействии коррупции.

Как передает Report, об этом заявила начальник Сектора по вопросам коррупции и экономической преступности Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) Бриджит Штробель-Шоу в ходе церемонии открытия пленарной сессии.

Она выразила благодарность азербайджанской стороне за обеспечение площадки для проведения таких обсуждений. 

"Коррупция не признает границ и пересекает юрисдикции, использует юридические лазейки и процветает там, где есть разногласия. Вот почему сила этой сети [Globenetwork], сотрудничество, как  двустороннее и то многостороннее, является нашим главным преимуществом", - сказала она.

По словам Бриджит Штробель-Шоу, в ближайшие несколько дней у участников сессии насыщенная и целенаправленная программа: "От предметных дискуссий до семинаров экспертов и практических тренингов".

"Каждый элемент разработан таким образом, чтобы предоставить вам конкретные инструменты, новые идеи и практические стратегии, которые вы сможете использовать у себя в стране. Это не просто занятия, это возможности для изменения знаний, поддержания работоспособности", - добавила она, обращаясь к участникам заседания.

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Версия на английском языке Brigitte Strobel-Shaw: Main goal of Baku summit - to strengthen co-op in fight against corruption
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: Bakıdakı sammitin əsas məqsədi korrupsiya ilə mübarizədə əməkdaşlığın gücləndirilməsidir

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