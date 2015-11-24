 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Зампомощника госсекретаря: США хотели бы видеть прогресс в переговорах по урегулированию карабахского конфликта"

    Урегулирование нагорно-карабахского конфликта в интересах всех

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "США также хотели бы видеть прогресс в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта".

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

    Б.Бринк высоко оценила усилия Минской группы ОБСЕ, отметив, что МГ ОБСЕ активна в своей деятельности. При этом, заместитель помощника госсекретаря США подчеркнула, что Минская группа является посредником, а разрешение конфликта зависит от сторон: "Минская группа поддерживает этот процесс. Урегулирование карабахского конфликта в интересах всех - Азербайджана, Армении, стран региона, а также США", - сказала она.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi