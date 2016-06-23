Бриджит Бринк: США придают особое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече были обсуждены нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и США, вопросы сотрудничества в области энергетики, борьбы с терроризмом, региональной безопасности и других сферах.

Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что визит президента Ильхама Алиева в США для участия в IV Саммите по ядерной безопасности и проведенные им двусторонние встречи внесли основательный вклад в развитие отношений. Он проинформировал о процессе переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Подчеркнув, что США придают особое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном, Бриджит Бринк отметила важность усиления механизма диалога по стратегическому партнерству между двумя странами. Она заявила, что США поддерживают принимаемые Азербайджаном меры по диверсификации экономики и развитию ненефтяного сектора, в том числе региональные проекты, связанные с транспортной инфраструктурой.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах двусторонних связей и по вопросам, стоящим на международной повестке дня.