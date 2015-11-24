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    Бриджит Бринк: ИГИЛ является глобальной проблемой

    Атаки в Париже и другие недавние атаки это показали

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "США рассматривают ИГИЛ как глобальную проблему. Для ее решения необходимы скоординированные шаги". 

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам в Баку заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

    По ее словам, "атаки в Париже и другие недавние атаки это показали".

    Она отметила, что США занимают одну из лидирующих позиций в коалиции из 65 стран, а также работают и на политическом уровне для урегулирования ситуации в Сирии.

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