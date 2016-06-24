Бриджит Бринк: Азербайджан очень важный партнер для США

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан очень важный партнер для США".

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Она отметила, что в ходе своего нынешнего визита провела ряд "позитивных и конструктивных встреч". Так, в частности, она встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым и представителями оппозиции.

Б.Бринк отметила, что США заинтересованы в укреплении отношений с Азербайджаном по трем основным аспектам сотрудничества: безопасности, экономике и энергетике, правам человека.

"США заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере безопасности, в вопросах контр-терроризма и борьбе с транснациональными угрозами", - заявила заместитель помощника госсекретаря.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Б.Бринк отметила, что в ходе визита посетила Сангачальский терминал, "который является своего рода символом сотрудничества наших стран". Она также заявила, что США поддерживают инициативу построения нового Шелкового пути.

Также Б.Бринк сказала, что США приветствуют освобождение ряда азербайджанских журналистов и активистов.