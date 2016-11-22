Бриджит Бринк: США дают высокую оценку помощи, оказываемой Азербайджаном миротворческой миссии в Афганистане, и борьбе с терроризмом

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Как сообщили Report из министерства, на встрече были с удовлетворением отмечены успешное сотрудничество между Азербайджаном и США в сфере экономики, энергетики, борьбы с терроризмом, миротворческих операций и пр., была отмечена важность повышения усилий на пути углубления двусторонних связей.

Бриджит Бринк заявила, что была принята президентом Ильхамом Алиевым и добавила, что на встрече прошли взаимовыгодные обсуждения.

Она также отметила, что США дают высокую оценку помощи, оказываемой Азербайджаном миротворческой миссии в Афганистане, и борьбе с терроризмом.

Э.Мамедъяров проинформировал о переговорном процессе на пути урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Подчеркнув о неприемлемости статуса-кво, министр заявил о важности повышения усилий на пути урегулирования конфликта совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Э.Мамедъяров также коснулся осуществляемых по инициативе и с участием Азербайджана транспортных и энергетических проектов и выразил удовлетворение поддержкой США в их реализации.

На встрече коснулись представляющих взаимный интерес региональных и международных вопросов.