Бренда Ванабе: Новая Каледония все еще переживает негативные последствия французского колониализма

Новая Каледония по сей день переживает негативные последствия французской колониальной политики.

Новая Каледония по сей день переживает негативные последствия французской колониальной политики.

Как передает Report, об этом заявила представитель Новой Каледонии, президент компании EDIPOP Popular Editions Бренда Хантипе Ванабе, выступая на мероприятии "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс" в Баку.

Ванабе подчеркнула важность признания прав канакского народа, а также жертв колониальной политики Франции. Она также призвала активизировать борьбу за независимость Новой Каледонии.

По ее словам, одним из альтернативных решений может быть отказ от французской продукции: "Французские компании ведут активную деятельность в Новой Каледонии, что также является примером продолжения их колониальной политики. В Новой Каледонии нужно поощрять местное производство".