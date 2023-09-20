Бренда Шаффер: США в принципе за территориальную целостность, но не для Азербайджана?

Соединенные Штаты Америки поддерживают принцип территориальной целостности для всех стран мира, но не когда это касается Азербайджана.
Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написала профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер.
"Можете ли вы представить себе госсекретаря США Блинкена, звонящего в Украину и просящего Киев не проводить военные действия против террористов, действующих в Крыму или Донецке? США поддерживают принцип территориальной целостности, за исключением случая Азербайджана", - написала она.
Она отметила, что когда Украина и Грузия борются за вывод российских войск со своей территории - реакция СМИ положительна.
"Украина борется за изгнание российских войск со своей территории - Слава Украине! Грузия борется за изгнание российских войск со своей территории - Вперед, Грузия! Азербайджан борется за изгнание со своей территории 10 тысяч военнослужащих Армении (союзника России), которые устанавливают мины на дорогах Азербайджана - необходимо остановить Азербайджан!", - пишет в другом посте Б. Шаффер, показывая, как схожие события вызывают прямо противоположную реакцию в зависимости от участников.