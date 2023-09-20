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Бренда Шаффер: США в принципе за территориальную целостность, но не для Азербайджана?

Бренда Шаффер: США в принципе за территориальную целостность, но не для Азербайджана? Соединенные Штаты Америки поддерживают принцип территориальной целостности, но не когда это касается Азербайджана.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 11:16
Бренда Шаффер: США в принципе за территориальную целостность, но не для Азербайджана?

Соединенные Штаты Америки поддерживают принцип территориальной целостности для всех стран мира, но не когда это касается Азербайджана.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написала профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер.

"Можете ли вы представить себе госсекретаря США Блинкена, звонящего в Украину и просящего Киев не проводить военные действия против террористов, действующих в Крыму или Донецке? США поддерживают принцип территориальной целостности, за исключением случая Азербайджана", - написала она.

Она отметила, что когда Украина и Грузия борются за вывод российских войск со своей территории - реакция СМИ положительна.

"Украина борется за изгнание российских войск со своей территории - Слава Украине! Грузия борется за изгнание российских войск со своей территории - Вперед, Грузия! Азербайджан борется за изгнание со своей территории 10 тысяч военнослужащих Армении (союзника России), которые устанавливают мины на дорогах Азербайджана - необходимо остановить Азербайджан!", - пишет в другом посте Б. Шаффер, показывая, как схожие события вызывают прямо противоположную реакцию в зависимости от участников.

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Версия на английском языке Brenda Shaffer: US stands for territorial integrity, but not for Azerbaijan?
Версия на азербайджанском языке Brenda Şaffer: "Ukrayna və Gürcüstana olar, Azərbaycana yox?”

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