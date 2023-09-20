Бренда Шаффер: США в принципе за территориальную целостность, но не для Азербайджана?

Соединенные Штаты Америки поддерживают принцип территориальной целостности, но не когда это касается Азербайджана.

Соединенные Штаты Америки поддерживают принцип территориальной целостности для всех стран мира, но не когда это касается Азербайджана.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написала профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер.

"Можете ли вы представить себе госсекретаря США Блинкена, звонящего в Украину и просящего Киев не проводить военные действия против террористов, действующих в Крыму или Донецке? США поддерживают принцип территориальной целостности, за исключением случая Азербайджана", - написала она.

Она отметила, что когда Украина и Грузия борются за вывод российских войск со своей территории - реакция СМИ положительна.

"Украина борется за изгнание российских войск со своей территории - Слава Украине! Грузия борется за изгнание российских войск со своей территории - Вперед, Грузия! Азербайджан борется за изгнание со своей территории 10 тысяч военнослужащих Армении (союзника России), которые устанавливают мины на дорогах Азербайджана - необходимо остановить Азербайджан!", - пишет в другом посте Б. Шаффер, показывая, как схожие события вызывают прямо противоположную реакцию в зависимости от участников.