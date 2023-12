Профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер поделилась публикацией о поездке в Зангилан.

Как сообщает Report, соответствующая публикация опубликована в социальной сети "Х".

Шаффер отметила, что пережила невероятные позитивные эмоции от посещения Зангилана.

"Этот стратегически важный город расположен на пересечении границ Ирана, Армении и Азербайджана, и всего в 40 километрах от границы с Турцией", - написала она.

Шаффер отметила, что Зангилан на протяжении 27 лет находился под оккупацией Армении, однако в настоящее время азербайджанские бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родной город и восстанавливают здесь жизнь.

"Город обзавелся современным аэропортом, откуда открывается великолепный вид на горы соседнего Ирана", - говорится в публикации.