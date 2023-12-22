Бренда Шаффер поделилась публикацией о поездке в Зангилан
Бренда Шаффер поделилась публикацией о поездке в ЗангиланПрофессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер поделилась публикацией о поездке в Зангилан.
Профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер поделилась публикацией о поездке в Зангилан.
Как сообщает Report, соответствующая публикация опубликована в социальной сети "Х".
Шаффер отметила, что пережила невероятные позитивные эмоции от посещения Зангилана.
"Этот стратегически важный город расположен на пересечении границ Ирана, Армении и Азербайджана, и всего в 40 километрах от границы с Турцией", - написала она.
Шаффер отметила, что Зангилан на протяжении 27 лет находился под оккупацией Армении, однако в настоящее время азербайджанские бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родной город и восстанавливают здесь жизнь.
"Город обзавелся современным аэропортом, откуда открывается великолепный вид на горы соседнего Ирана", - говорится в публикации.
It was great to visit #Zangilan, Azerbaijan. It is a really strategic city at the meeting point between Iran, Armenia and Azerbaijan, and the border with Turkey is 40 kilometers away. Zangilan was under Armenia's occupation for 27 years. Azerbaijani refugees are now returning… pic.twitter.com/oG2ehdl11a