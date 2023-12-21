Бренда Шаффер: Мецаморская АЭС представляет угрозу для региона

Мецаморская АЭС представляет угрозу для региона.

Мецаморская АЭС представляет угрозу для региона.

Как сообщает Report, об этом написала профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер в своем аккаунте в социальной сети "Х", комментируя решение России и Армении о расширении деятельности Мецаморской АЭС.

"Россия и Армения приняли решение о расширении деятельности Мецаморской АЭС. Напомню, что этот объект не имеет дополнительной защиты, что представляет угрозу для народов Армении, Грузии, Турции, Ирана и Азербайджана", - говорится в публикации.