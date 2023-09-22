Бренда Шаффер: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к стратегическим изменениям

Результаты антитеррористических мероприятий, проводимых Азербайджаном против представителей сепаратистского режима, проживающего в Карабахе, привели к стратегическим изменениям в регионе.

Антитеррористических мероприятия, проведенные Азербайджаном против сепаратистов, незаконных вооруженных формирований и группировок на территории страны в его карабахском регионе привели к стратегическим изменениям.

Как передает Report, об этом говорится в статье профессора Naval postgraduate school (США) и члена Американской ассоциации политических наук Бренды Шаффер, опубликованной в онлайн-газете "Маарив".

"Отказ Армении от вмешательства в эти мероприятия вселяет надежду, что мирный процесс может быть возобновлен, и можно будет добиться прогресса в открытии транспортных и торговых маршрутов в регионе", - отмечает Шаффер.

Однако, по мнению эксперта, Иран и Россия не откажутся от контроля над стратегическим регионом так легко: "Поэтому, скорее всего, мы увидим большую активность Тегерана и Москвы с целью восстановления своего влияния".

"События, которые имели место на этой неделе в карабахском регионе Азербайджана, имеют очень важное значение для России, Ирана, Турции и даже Израиля. Кавказ является стратегическим регионом как пограничный переход между Россией, Ираном и Турцией. Результаты предпринятых шагов усилили Азербайджан и ослабили Иран и Россию, которые поддерживают армян в этом конфликте", - подчеркивается в статье.