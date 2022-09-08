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Бразильская путешественница: Азербайджан активно восстанавливает освобожденные территории

Бразильская путешественница: Азербайджан активно восстанавливает освобожденные территории "Азербайджан активно восстанавливает освобожденные территории".
Внешняя политика
8 сентября 2022 г. 19:06
Бразильская путешественница: Азербайджан активно восстанавливает освобожденные территории

"Азербайджан активно восстанавливает освобожденные территории".

Об этом Report заявила бразильская путешественница Фернандо Пена, которая в настоящее время находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана.

"У меня тут смешанные, несколько двоякие чувства. С одной стороны я вижу много разрушений, потерянные жизни, а с другой стороны вижу, что жизнь здесь возрождается. Азербайджан делает большие успехи в восстановлении освобожденных территорий, что позволит в дальнейшем посещать эти места", - сказала Ф.Пена.

Она также затронула проблему минирования, заявив, что нужно больше говорить об этой проблеме, особенно за пределами страны: "Вы и так знаете об этой проблеме, но люди за пределами страны должны быть больше осведомлены о минной проблеме. Лучшее, что я могу сделать, рассказать об этом по возвращении в свою страну".

"У Карабаха огромный туристический потенциал. Здесь есть хорошие места и маршруты для велотрека", - Ф.Пена.

Напомним, что с сегодняшнего дня начался трехдневный визит около 40 иностранных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. В первый день они побывают в Шуше и Агдаме, во второй ознакомятся с Физули и Ходжавендом, а в третий, 10 сентября, посетят Зангилан (село Агалы) и Джебраил (Худафаринский мост).

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