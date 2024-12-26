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Бразилия выразила соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Бразилия выразила соболезнования в связи с крушением самолета AZAL Правительство Бразилии выразило соболезнования в связи с повлекшим жертвы крушением борта авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавшего рейс Баку-Грозный.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 02:11
Бразилия выразила соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Правительство Бразилии выразило соболезнования в связи с повлекшим жертвы крушением борта авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавшего рейс Баку-Грозный.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД страны, размещенном на сайте ведомства.

"Бразилия выражает соболезнования семьям погибших и желает полного выздоровления пострадавшим. Мы также выражаем свою солидарность с правительствами и народами стран, граждане которых стали жертвами авиакатастрофы", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров навестили в Казахстане граждан Азербайджана, выживших в авиакатастрофе. Главы ведомств поинтересовались состоянием здоровья раненых, проходящих лечение в больницах Актау.

Министры в беседе с пострадавшими уточнили обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации на борту самолета и возможные причины крушения.

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