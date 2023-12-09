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Бразилия положительно оценила совместное заявление Азербайджана и Армении

Бразилия положительно оценила совместное заявление Азербайджана и Армении Правительство Бразилии положительно оценило совместное заявление Азербайджана и Армении, которое подтверждает намерение нормализовать отношения и заключить мирное соглашение на основе уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран.
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 11:08
Бразилия положительно оценила совместное заявление Азербайджана и Армении

Правительство Бразилии положительно оценило совместное заявление Азербайджана и Армении, которое подтверждает намерение нормализовать отношения и заключить мирное соглашение на основе уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в этой стране, об этом говорится в комментарии МИД Бразилии касательно совместного заявления Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Армении.

В качестве положительных моментов совместного заявления указываются взаимное освобождение заключенных, поддержка Арменией кандидатуры Азербайджана на проведение COP-29 и меры по укреплению доверия между двумя соседними странами. Была подчеркнута важность дипломатического разрешения конфликтов исключительно на основе принципов международного права.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya Azərbaycan və Ermənistanın yaydığı birgə bəyanatı müsbət qiymətləndirib

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