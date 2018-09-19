Братчиков: В обозримой перспективе будет решен вопрос по южному Каспию

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В ходе первого заседания специальной группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря под эгидой МИД пяти прикаспийских государств в Баку будет обсуждаться соглашение о методике восстановления прямых исходных линий на море.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков журналистам на VI Каспийском медиафоруме.

Дипломат напомнил, что в ноябре в Баку состоится первое заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря под эгидой министерств иностранных дел прибрежных государств - Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран .

Он указал, что вопросы по югу Каспия будет решаться на двух- и трехсторонней основе на общепризнанных принципах международного права между противолежащими и сопредельными государствами.

"Я ожидаю, что в обозримой перспективе будет решен вопрос и по южному Каспию", - выразил надежду посол российского МИД.

Говоря о планах провести экономический саммит прикаспийских государств, посол сказал, что "мероприятие должно состояться в следующем году по инициативе президента Туркменистана".

"Где оно будет проходить, в Ашхабаде или Туркмен-баши, пока вопрос не решён", - сказал российский дипломат, добавив, что в дальнейшем Каспийский экономический форум должен приобрести регулярный характер.