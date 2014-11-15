Брайза: Санкции в отношении России не повлияют на экономику Азербайджана

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "Санкции против России позволили остановить полномасштабное вторжение России в Украину. Также, благодаря этим санкциям российская экономика сейчас переживает кризис, доверие инвесторов падает, курс рубля по отношению к доллару падает, что представляет угрозу банковской системе России".

Об этом заявил Report экс-посол США в Азербайджане, эксперт Мэтью Брайза, комментируя вопрос в связи с применением санкций против России со стороны ряда Западных стран из-за ситуации в Украине.

По его словам, с падением цен на нефть до 84 долларов за баррель проблемы экономики России продолжатся, так как санкции не позволяют России получить технологии для разработки арктических нефтяных месторождений, которые так важны для экономики России. Любые другие военные действия России в Украине, по его словам, "рискуют отправить российскую экономику в свободное падение".

М.Брайза также отметил, что "Россия уже создала еще один замороженный конфликт на востоке Украины и насилие там может быть остановлено, если ЕС и НАТО продолжат придерживаться санкций в отношении РФ".

Касаясь вопроса влияния санкций на экономику Азербайджана, М.Брайза заявил, что не думает, что санкции повлияют на Азербайджан: "Наоборот, теперь Россия будет больше зависима от экспорта сельскохозяйственных товаров из Азербайджана. В то же время, основные источники прибыли от экспорта - нефть и газ, не имеют ничего общего с российской экономикой".