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Брайза: Недовольство МИД Азербайджана заявлениями Госдепа США объяснимо

Брайза: Недовольство МИД Азербайджана заявлениями Госдепа США объяснимо Возмущения министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений помощника Госсекретаря Джейма О'Брайена в Конгрессе США вполне обоснованы.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 15:34
Брайза: Недовольство МИД Азербайджана заявлениями Госдепа США объяснимо
Мэтью Брайза

Недовольство Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений помощника Госсекретаря Джейма О'Брайена в Конгрессе США вполне можно понять.

Об этом Report заявил член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане, международный эксперт Мэтью Брайза.

По его мнению, нет ничего удивительного в заявлениях помощника госсекретаря Джеймса О'Брайена в Конгрессе США о поддержке экономического развития и мира в Армении, а также, что США будут противодействовать применению Азербайджаном военной силы или созданию с ее помощью Зангезурского коридора.

Эксперт предположил, что О'Брайен сделал эти заявления под сильным давлением армянской диаспоры и Армянского национального комитета Америки (ANCA) на Конгресс США.

"Вы помните, как они это сделали, когда появилось ложное сообщение о том, что госсекретарь Блинкен якобы предупредил Азербайджан о недопустимости применения военной силы, после чего ему пришлось выступить и сказать: нет, это ложь, я не делал никакого предупреждения, и Азербайджан никогда не угрожал применить силу против Армении. Так что в данном случае Армянский национальный комитет Америки продолжает оказывать давление и на О'Брайена", - напомнил эксперт.

Эксперт отметил, что США стремятся к миру между Азербайджаном и Арменией: "Противники Пашиняна, такие как Армянский национальный комитет Америки, пытаются блокировать продвижение к мирному договору, потому что они хотят продолжения конфликта".

М.Брайза предположил, что по мере продвижения к заключению мирного договора между двумя странами, отношения между США и Азербайджаном не только нормализуются, но и станут достаточно прочными.

"При всем этом я прекрасно понимаю, почему МИД Азербайджана был расстроен этими заявлениями. По сути, это ложные обвинения против Азербайджана. За все годы моей работы над карабахским вопросом, начиная с 2001 года, всегда было ясно, что Азербайджан не намерен нападать на Армению или захватывать часть ее территории", - добавил бывший посол.

По его мнению, в конечном итоге, было бы гораздо лучше, если встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении состоялась в Вашингтоне.

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Версия на английском языке Matthew Bryza: Assistant Secretary O'Brien’s statements merit protests by Azerbaijani MFA
Версия на азербайджанском языке Amerikalı diplomat: “Azərbaycan XİN haqlıdır”

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