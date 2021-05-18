Брайза: Для Туркменистана важно иметь вариант экспорта газа через Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с бывшим заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Брайзой

Интервью Report с бывшим послом США в Азербайджане, бывшим заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Брайзой.

- Господин Брайза, 12-13 мая в Ашхабаде прошел Международный форум по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана (OGT 2021), приуроченный к 30-летнему юбилею Независимости страны. Как вы можете охарактеризовать данное мероприятие и какие впечатления вы получили от Форума.

- Данный Форум является важным историческим шагом правительства Туркменистана в открытии своей экономики для инвесторов из региона Большого Каспия и за его пределами. В прошлом, скажем, 25 лет назад, я активно поддерживал развитие Транскаспийского газопровода, соединяющего Туркменистан и Азербайджан, во время моей службы в правительстве США. Я надеюсь, что этот форум знаменует собой начало нового этапа в международных отношениях Туркменистана с более активным привлечением международных инвесторов, что может заложить основу более сильного экономического роста и новых геополитических и геоэкономических векторов.

- На Форуме неоднократно были отмечены работы по проекту строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). В частности, в своём приветственном обращении участникам Форума Президент Туркменистана отметил высокие темпы работы по данному проекту и оценил его экономический потенциал для региона. Хотелось бы чтобы вы, будучи экспертом, выразили свое мнение по данному проекту.

- Я тепло приветствовал заявление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на Форуме о том, что строительство трубопровода ТАПИ быстро продвигается. Тем не менее, еще предстоит проделать большую политическую работу в Афганистане, а также в Пакистане и Индии, чтобы проект был полностью реализован. Как мы знаем, политическая ситуация и ситуация в области безопасности в Афганистане остается крайне нестабильной. Талибан и правительство Афганистана сейчас приближаются к началу официальных переговоров о политическом будущем Афганистана. Эти обсуждения будут происходить на фоне вывода всех вооруженных сил США из Афганистана к 11 сентября. Не менее важным является запланированный проект по доставке электроэнергии из Туркменистана жителям Афганистана, которые никогда ранее не имели доступа к электроэнергии. Будем надеяться, что ТАПИ и проект подачи электроэнергии смогут получить поддержку Талибана и правительства Афганистана и стать еще одним стимулом для более широкого соглашения, которое может заложить основу для стабильного и процветающего Афганистана в будущем. Туркменистан повышает свой престиж на международной арене, четко выполняя свои обязательства по ТАПИ и демонстрируя всему миру, что он стремится экспортировать свой природный газ во многих направлениях.

- В своих выступлениях Президент "Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики" (SOCAR) и заместитель председателя ГК "Туркменгаз" Гуванч Агаджанов также выразили мнения сторон о месторождении "Достлуг" и его влиянии на экспорт природного газа в направлении Запада. Как бы Вы могли прокомментировать их высказывания и что можете добавить к их изречениям?

- Очередное выступление президента SOCAR Ровнага Абдуллаева на форуме стало чрезвычайно важным жестом со стороны компании, продемонстрировавшим уважение к Туркменистану и искреннее желание открыть новый этап отношений взаимоотношений. На встрече Р. Абдуллаева с заместителем председателя ГК "Туркменгаз" Г. Агаджановым, а затем и с Президентом Туркменистана Г. Бердымухамедовым были сделаны важные заявления об общих планах сторон по содействию экспорту туркменского природного газа на Запад. Мои коллеги в правительстве США, и я в том числе приветствуем такое межкаспийское сотрудничество в течение последних трех десятилетий. Сейчас всё стало возможным благодаря достигнутому соглашению между Туркменистаном и Азербайджаном о совместной разработке месторождения "Достлуг". Спор по поводу месторождения "Достлуг" был политическим препятствием, которое мешало двум странам сотрудничать не только по нефти и газу, но и по многим другим вопросам. Теперь же, когда это препятствие ликвидировано, рыночные экономические силы будут способствовать экспорту природного газа на Запад, возможно, не только с месторождения "Достлуг", но и из первого блока в туркменском секторе Каспийского моря. Азербайджан стремится импортировать газ из Туркменистана для внутреннего потребления, особенно в своей растущей нефтехимической промышленности. А Турция уже 30 лет желает покупать природный газ у Туркменистана. Не исключается возможность того, что некоторые объемы туркменского газа попадут в страны Европейского Союза по Южному газовому коридору.

- Как видно, в настоящий момент Туркменистан всё более плотно развивает сотрудничество не только с Азербайджаном, но и с Афганистаном и Китаем. Как данные действия повлияют на ситуацию в регионе и что мы можем ожидать в будущем?

- Туркменистан сотрудничает с Китаем в течение многих лет, и Китай стал крупнейшим импортером туркменского природного газа после того, как Россия прекратила закупать большие объемы "голубого топлива" примерно 15 лет назад. Но, до сих пор, Китай не заинтересован платить за газ наличными, пользуясь импортом из Туркменистана в первую очередь для оплаты газопровода, который он построил от границы с Туркменистаном вглубь страны. По этой причине для Туркменистана важно иметь другие варианты экспорта своего газа, такие как Азербайджан и Афганистан. Именно такая возможность может способствовать долгосрочному сотрудничеству между всеми этими странами.