Брайза: Азербайджан и весь Каспийский регион потеряли великого дипломата

Азербайджан и весь Каспийский регион потеряли великого дипломата с уходом из жизни посла Вахдета Султан-заде.

Азербайджан и весь Каспийский регион потеряли великого дипломата с уходом из жизни посла Вахдета Султан-заде.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета, международный эксперт и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Выдающаяся дипломатическая карьера посла Султан-заде простиралась от островов Юго-Восточной Азии до гор и степей Центральной Азии и вплоть до Карибского моря в Центральной Америке. Посол Султан-заде был человеком эпохи Возрождения, он не только выполнял свои дипломатические обязанности официального представителя своей страны во всем мире, но и написал несколько статей и книг по истории, культуре и политике Ближнего Востока.

Возможно, его самым значимым официальным назначением была должность посла Азербайджана в Туркменистане, где посол Султан-заде блестяще заложил основу для нового этапа более тесных отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Новаторские визиты в Ашхабад, которые он организовывал для экс-президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и высокопоставленных представителей правительства Азербайджана, открыли Туркменистану новый путь на глобальные энергетические рынки в сотрудничестве с его другом и соседом на западном побережье Каспийского моря. Посол Султан-заде также сыграл ключевую роль в разрешении многолетнего спора обеих стран по поводу нефтяного месторождения «Достлук» в Каспийском море. Это событие открыло новые пути для широкого спектра транскаспийского сотрудничества не только в области энергетики, но и в сфере телекоммуникаций, а также в более широкой торговле и инвестициях", - заявил М. Брайза.

Все мы страдаем от утраты этого выдающегося дипломата и разделяем боль его близких, которым мы выражаем наши глубочайшие соболезнования, добавил он.