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Брайза: Армении для своего благополучия нужно восстановить отношения с Азербайджаном и Турцией

Брайза: Армении для своего благополучия нужно восстановить отношения с Азербайджаном и Турцией Премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает, что для благополучного будущего Армении необходимо восстановить нормальные отношения с Азербайджаном и Турцией, в том числе транспортное сообщение.
Внешняя политика
30 октября 2023 г. 13:34
Брайза: Армении для своего благополучия нужно восстановить отношения с Азербайджаном и Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает, что для благополучного будущего Армении необходимо восстановить нормальные отношения, в том числе транспортное сообщение, с Азербайджаном и Турцией.

Об этом Report заявил международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Это приведет к возобновлению торговли и притоку инвестиции, созданию новых рабочих мест, экономическому росту, процветанию и политической стабильности в самой Армении", - сказал он.

По мнению Брайзы, в последние годы премьер-министр Армении Никол Пашинян ясно дал понять, что также хочет заключить мир с Азербайджаном.

"Он хочет заключить мирный договор с Азербайджаном. Но ему мешали экстремистский националистический режим в Карабахе и незаконно остающиеся здесь вооруженные силы Армении", - подчеркнул эксперт.

Бывший посол отметил, что после упразднения экстремистского режима и вывода незаконных вооруженных сил Армении практически трех лет после Второй карабахской войны, последние препятствия на пути к мирному договору были устранены.

"Поэтому я ожидаю, что Никол Пашинян закрепит переговоры по мирному договору и поведет Армению к будущему процветанию в сотрудничестве с Азербайджаном и Турцией в качестве экономических партнеров. Это займет еще некоторое время, и есть немало армянских политиков, которым выгоден, в том числе, и финансовом отношении конфликт с Азербайджаном и Турцией. Но я думаю, что политические силы мира в Армении становятся все сильнее и сильнее", - заключил Мэтью Брайза.

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Версия на английском языке Matthew Bryza: Pashinyan wants peace treaty with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: “Paşinyan Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamaq istəyir”

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