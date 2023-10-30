Брайза: Армении для своего благополучия нужно восстановить отношения с Азербайджаном и Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает, что для благополучного будущего Армении необходимо восстановить нормальные отношения с Азербайджаном и Турцией, в том числе транспортное сообщение.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает, что для благополучного будущего Армении необходимо восстановить нормальные отношения, в том числе транспортное сообщение, с Азербайджаном и Турцией.

Об этом Report заявил международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Это приведет к возобновлению торговли и притоку инвестиции, созданию новых рабочих мест, экономическому росту, процветанию и политической стабильности в самой Армении", - сказал он.

По мнению Брайзы, в последние годы премьер-министр Армении Никол Пашинян ясно дал понять, что также хочет заключить мир с Азербайджаном.

"Он хочет заключить мирный договор с Азербайджаном. Но ему мешали экстремистский националистический режим в Карабахе и незаконно остающиеся здесь вооруженные силы Армении", - подчеркнул эксперт.

Бывший посол отметил, что после упразднения экстремистского режима и вывода незаконных вооруженных сил Армении практически трех лет после Второй карабахской войны, последние препятствия на пути к мирному договору были устранены.

"Поэтому я ожидаю, что Никол Пашинян закрепит переговоры по мирному договору и поведет Армению к будущему процветанию в сотрудничестве с Азербайджаном и Турцией в качестве экономических партнеров. Это займет еще некоторое время, и есть немало армянских политиков, которым выгоден, в том числе, и финансовом отношении конфликт с Азербайджаном и Турцией. Но я думаю, что политические силы мира в Армении становятся все сильнее и сильнее", - заключил Мэтью Брайза.