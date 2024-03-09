Брахим Лайтусс: Исламофобия - серьезная проблема в Европе, борьба с ней требует многогранного подхода

Исламофобия является насущной проблемой в Европе и влияет на жизнь миллионов граждан- мусульман.

Исламофобия становится серьезной проблемой в Европе, она негативно влияет на жизнь миллионов граждан-мусульман европейских стран.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Европейской Академии развития и исследований (EDARA) Брахим Лайтусс (Бельгия) на пленарном заседании проходящей в Баку международной конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Лайтусс отметил, что борьба с этим явлением требует многогранного подхода. "Борьба предполагает активное участие мусульман, а также правильный подход к соотношению между правами и обязанностями", - отметил он, добавив, что мусульмане-европейцы должны правильно пользоваться своими правами, чтобы уберечь себя от агрессии, вызванной исламофобией.

По его словам, исламофобия оказывает влияние на мусульман в Европе в различных формах. "Если мы не будем обращать внимания на антимусульманскую популистскую риторику, найти ее истоки, мы не сможем проанализировать сложившуюся ситуацию и навсегда покончить в исламофобией", - отметил он.