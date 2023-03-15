Брахим Лайтусс: Исламофобия - проблема не только для мусульман, но и европейских граждан

Исламофобия является проблемой не только для мусульман, но и для европейских граждан.

Исламофобия является проблемой не только для мусульман, но и для европейских граждан.

Как передает Report, об этом директор Академии европейского развития и исследований (Бельгия) Брахим Лайтусс заявил на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

По его словам, дискриминация в отношении мусульман затрагивает и европейцев, поскольку вопросы безопасности очень важны для Европы.

Б.Лайтусс подчеркнул, что недостаток достоверной информации касательно ислама тоже играет свою роль: "Когда люди вводят в поисковике слово мусульманин или ислам, то на разных сайтах выходит разная информация, и поэтому сложно отличить правду от лжи".

"Вместе с Европейской комиссией мы работаем над тем, чтобы обсудить стратегию целостного подхода и решить эту проблему",- сказал он.