Глава МИД Азербайджана: Мы заявили о готовности встретиться в Гамбурге, но от армянской стороны ответа не получили

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Мы следим за заявлениями, звучащими из Армении. Эти заявления играют негативную роль на процесс мирных переговоров"

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя недавние заявления пресс-секретаря МИД Армении. "Ни для кого не секрет в каком направлении мы ведем переговоры. В первую очередь, армянские войска должны поэтапно вывести свои войска с оккупированных войск", - добавил министр.

Говоря об определении статуса Нагорного Карабаха, Э.Мамедъяров заявил, что если определять статус в первую очередь, это загубит переговоры: "Азербайджанская община должна сначала вернуться в свои родные места. Нельзя обсуждать статус, изгнав азербайджанскую общину со своих территорий".

Он также подчеркнул, что азербайджанская сторона не раз говорила, что не собирается проводить переговоры лишь для имитации: "Мы говорили о готовности встретиться в Гамбурге в рамках СМИД ОБСЕ, но от армянской стороны ответа не получили. Это говорит, что они не готовы к переговорам".