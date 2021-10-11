Босния и Герцеговина поблагодарила Азербайджан за помощь в борьбе с COVID-19

Находящийся в Сербии министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Находящийся в Сербии министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Как передает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны, стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и подчеркнули, что отношения между странами находятся на высоком уровне.

Министр с удовлетворением отметил постоянную поддержку Боснией и Герцеговиной позиции Азербайджана, опирающейся на принципы международного права, в завершившемся конфликте.

В свою очередь, М.Додик поблагодарил Азербайджан за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

В ходе встречи было также отмечено, что ускорение процесса по взаимному открытию посольств внесет вклад в развитие отношений.