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Босния и Герцеговина поблагодарила Азербайджан за помощь в борьбе с COVID-19

Босния и Герцеговина поблагодарила Азербайджан за помощь в борьбе с COVID-19 Находящийся в Сербии министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
Внешняя политика
11 октября 2021 г. 22:50
Босния и Герцеговина поблагодарила Азербайджан за помощь в борьбе с COVID-19

Находящийся в Сербии министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Как передает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны, стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и подчеркнули, что отношения между странами находятся на высоком уровне.

Министр с удовлетворением отметил постоянную поддержку Боснией и Герцеговиной позиции Азербайджана, опирающейся на принципы международного права, в завершившемся конфликте.

В свою очередь, М.Додик поблагодарил Азербайджан за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

В ходе встречи было также отмечено, что ускорение процесса по взаимному открытию посольств внесет вклад в развитие отношений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBosniya və Herseqovina pandemiya ilə mübarizədə yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

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