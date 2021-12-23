Глава МИД: Босния и Герцеговина благодарна Азербайджану за вакцины от COVID-19

Босния и Герцеговина благодарна Азербайджану за помощь во время пандемии.

Босния и Герцеговина благодарна Азербайджану за помощь во время пандемии.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисера Туркович на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана.

"Я очень впечатлена развитием региона и поздравляю государство со всеми достижениями. Мой визит в Азербайджан является важным шагом в развитии сотрудничества между странами", - заявила глава МИД.

По ее словам, открытие посольства БиГ в Азербайджане и Азербайджана в Боснии и Герцеговине "будет иметь особое значение в развитии двустороннего сотрудничества".

Бисера Туркович выразила сожаление, что экономическое сотрудничество между странами находится не на самом высоком уровне, отметив, что географическая удаленность не должна мешать развитию сотрудничества между странами.

Глава МИД Боснии и Герцеговины также пожелала удачи Азербайджану в восстановлении инфраструктуры освобожденных территорий.

В июле самолет "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) доставил 40 тысяч доз вакцин от коронавируса в столицу Боснии и Герцеговины Сараево.