О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД: Босния и Герцеговина благодарна Азербайджану за вакцины от COVID-19

Глава МИД: Босния и Герцеговина благодарна Азербайджану за вакцины от COVID-19 Босния и Герцеговина благодарна Азербайджану за помощь во время пандемии.
Внешняя политика
23 декабря 2021 г. 13:39
Глава МИД: Босния и Герцеговина благодарна Азербайджану за вакцины от COVID-19

Босния и Герцеговина благодарна Азербайджану за помощь во время пандемии.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисера Туркович на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана.

"Я очень впечатлена развитием региона и поздравляю государство со всеми достижениями. Мой визит в Азербайджан является важным шагом в развитии сотрудничества между странами", - заявила глава МИД.

По ее словам, открытие посольства БиГ в Азербайджане и Азербайджана в Боснии и Герцеговине "будет иметь особое значение в развитии двустороннего сотрудничества".

Бисера Туркович выразила сожаление, что экономическое сотрудничество между странами находится не на самом высоком уровне, отметив, что географическая удаленность не должна мешать развитию сотрудничества между странами.

Глава МИД Боснии и Герцеговины также пожелала удачи Азербайджану в восстановлении инфраструктуры освобожденных территорий.

В июле самолет "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) доставил 40 тысяч доз вакцин от коронавируса в столицу Боснии и Герцеговины Сараево.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке FM: BiH grateful to Azerbaijan for COVID vaccines
Версия на азербайджанском языке Bosniya və Herseqovina XİN başçısı Azərbaycana təşəkkür edib

Другие новости из категории

Российский патриарх поздравил президента Ильхама Алиева
Российский патриарх поздравил президента Ильхама Алиева
23 декабря 2021 г. 14:19
Глава Духовного собрания мусульман России направил поздравительное письмо президенту Азербайджана
Глава Духовного собрания мусульман России направил поздравительное письмо президенту Азербайджана
23 декабря 2021 г. 14:18
Глава МИД: На встрече в Исламабаде приняты важные решения по преодолению кризиса в Афганистане
Глава МИД: На встрече в Исламабаде приняты важные решения по преодолению кризиса в Афганистане
23 декабря 2021 г. 13:53
Байрамов: Азербайджан благодарен БиГ за поддержку территориальной целостности
Байрамов: Азербайджан благодарен БиГ за поддержку территориальной целостности
23 декабря 2021 г. 13:22
Глава МИД: Посольство Боснии и Герцеговины скоро откроется в Баку
ВидеоГлава МИД: Посольство Боснии и Герцеговины скоро откроется в Баку
23 декабря 2021 г. 13:20
Члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Ильхама Алиева
Члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Ильхама Алиева
23 декабря 2021 г. 13:15
Председатель Исполкома СНГ поздравил президента Ильхама Алиева
Председатель Исполкома СНГ поздравил президента Ильхама Алиева
23 декабря 2021 г. 13:11
Руководитель Дагестана направил президенту Азербайджана поздравительное письмо
Руководитель Дагестана направил президенту Азербайджана поздравительное письмо
23 декабря 2021 г. 13:10
Президент Татарстана направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Президент Татарстана направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
23 декабря 2021 г. 13:06
Генсек Шанхайской организации сотрудничества поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек Шанхайской организации сотрудничества поздравил президента Ильхама Алиева
23 декабря 2021 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi