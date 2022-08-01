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Боррель: Увеличены закупки трубопроводного газа из Азербайджана

Боррель: Увеличены закупки трубопроводного газа из Азербайджана Европе предстоит пережить трудную зиму с замедлением экономического роста, причем возможности Евросоюза по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу.
Внешняя политика
1 августа 2022 г. 22:06
Боррель: Увеличены закупки трубопроводного газа из Азербайджана

Европе предстоит пережить трудную зиму с замедлением экономического роста, причем возможности Евросоюза по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это признал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Европе грозит настоящий шторм: цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, приближается зима", - написал он в понедельник в своем блоге.

По словам Борреля, ЕС в определенной мере удалось справиться с общим сокращением доли российского импорта газа с 40% в начале года до сегодняшних примерно 20%. Это достигнуто в основном за счет увеличения закупок СПГ, доля использования которого удвоилась с 19% до 37%. Увеличены и закупки трубопроводного газа из Азербайджана, Норвегии и Алжира.

"Но суровая правда заключается в том, что этой зимой мы приближаемся к пределу того, сколько дополнительного газа мы можем купить из нероссийских источников. Таким образом, основная часть должна будет приходиться на экономию энергии, т. е. сокращение спроса", - подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС сожалеет о том, что после 2014 года Европа не создала "настоящего энергетического союза ЕС", построенного на диверсификации поставок и сокращении доли в них России, на инвестировании в энергоэффективность и возобновляемые источники.

"На этот раз ставки еще выше: мы не можем позволить себе повторить ту же ошибку", - заявил он.

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