Боррель: Существует историческая возможность для достижения прочного мира на Южном Кавказе

Существует историческая возможность для достижения прочного мира на Южном Кавказе.
Как передает Report, об этом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил в рамках заседания СМИД ОБСЕ в Польше.
"Мы будем работать с министрами иностранных дел Азербайджана [Джейхун Байрамов] и Армении [Арарат Мирзоян]. Я думаю, что это историческая возможность для достижения прочного мира на Южном Кавказе",- сказал он.
Верховный представитель ЕС настоятельно призвал обе стороны воспользоваться этой возможностью, добавив, что Евросоюз готов всячески способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.