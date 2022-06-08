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Боррель: Российская агрессия создала новую реальность для Восточного партнерства

Боррель: Российская агрессия создала новую реальность для Восточного партнерства "Российская агрессия создала новую реальность для Восточного партнерства".
Внешняя политика
8 июня 2022 г. 14:56
Боррель: Российская агрессия создала новую реальность для Восточного партнерства

"Российская агрессия создала новую реальность для Восточного партнерства".

Как сообщает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на пленарном заседании Европарламента.

"Мы убеждены, что региональные рамки остаются в силе и являются важным инструментом для проецирования ценностей и интересов ЕС на восточное соседство. Это также инструмент, который помогает углублять наши отношения с восточными соседями на благо как граждан стран ЕС, так и граждан стран Восточного партнерства. Безопасная, мирная и процветающая Европа — это цель, которую мы разделяем с нашими восточными партнерами", - заявил Боррель.

По его словам, приоритеты сотрудничества ЕС и стран-участников программы включают реформы в области верховенства закона, экологии, связи, цифровых технологий и контактов между людьми.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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Версия на английском языке Borrell: Russian aggression has created a new reality

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