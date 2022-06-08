Боррель: Российская агрессия создала новую реальность для Восточного партнерства

"Российская агрессия создала новую реальность для Восточного партнерства".

"Российская агрессия создала новую реальность для Восточного партнерства".

Как сообщает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на пленарном заседании Европарламента.

"Мы убеждены, что региональные рамки остаются в силе и являются важным инструментом для проецирования ценностей и интересов ЕС на восточное соседство. Это также инструмент, который помогает углублять наши отношения с восточными соседями на благо как граждан стран ЕС, так и граждан стран Восточного партнерства. Безопасная, мирная и процветающая Европа — это цель, которую мы разделяем с нашими восточными партнерами", - заявил Боррель.

По его словам, приоритеты сотрудничества ЕС и стран-участников программы включают реформы в области верховенства закона, экологии, связи, цифровых технологий и контактов между людьми.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.