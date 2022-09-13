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Боррель: ЕС полон решимости продолжать посредничество между Азербайджаном и Арменией

Боррель: ЕС полон решимости продолжать посредничество между Азербайджаном и Арменией В последние часы вдоль армяно-азербайджанской границы произошли серьезные бои, в результате которых погибли люди. Крайне важно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Все силы должны вернуться на позиции, которые занимали до этой эскал
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 15:07
Боррель: ЕС полон решимости продолжать посредничество между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров, а также полностью соблюдать режим прекращения огня".

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС полон решимости продолжать действовать в качестве честного посредника между Арменией и Азербайджаном, чтобы помочь в достижении общей цели создания безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа на благо всех народов",- заявил он.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

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