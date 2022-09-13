Боррель: ЕС полон решимости продолжать посредничество между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров, а также полностью соблюдать режим прекращения огня".
Как передает Report, об этом заявил верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"ЕС полон решимости продолжать действовать в качестве честного посредника между Арменией и Азербайджаном, чтобы помочь в достижении общей цели создания безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа на благо всех народов",- заявил он.
12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.