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Боррель приветствовал договоренность между Азербайджаном и Арменией: Это важный политический шаг

Боррель приветствовал договоренность между Азербайджаном и Арменией: Это важный политический шаг Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал договоренность между Азербайджаном и Арменией, назвав ее "важным политическим шагом".
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 00:24
Боррель приветствовал договоренность между Азербайджаном и Арменией: Это важный политический шаг
Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал договоренность между Азербайджаном и Арменией, назвав ее "важным политическим шагом".

Как сообщает Report, об этом глава европейской дипломатии написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"ЕС приветствует совместное заявление Армении и Азербайджана, в котором объявляется о взаимном освобождении задержанных и других мерах по укреплению доверия, что является важным политическим шагом. Мы согласны с тем, что есть исторический шанс достичь мира в регионе, и полны решимости поддержать эти усилия", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.

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