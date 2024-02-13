Боррель: Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление

Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление.

Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подтвердил приверженность Европейского союза долгосрочному миру на основе взаимного признания суверенитета стран, неприкосновенности их границ и территориальной целостности.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.