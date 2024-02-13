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Боррель: Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление

Боррель: Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление.
Внешняя политика
13 февраля 2024 г. 19:14
Боррель: Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление

Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подтвердил приверженность Европейского союза долгосрочному миру на основе взаимного признания суверенитета стран, неприкосновенности их границ и территориальной целостности.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.

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Версия на азербайджанском языке Borrell: Ermənistan tərəfinin Azərbaycan hərbçilərinə qarşı atəş açması təəssüf doğurur

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