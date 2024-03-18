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Боррель: Надеюсь ЕС сегодня договорится об использовании российских активов

Боррель: Надеюсь ЕС сегодня договорится об использовании российских активов Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассчитывает, что
Внешняя политика
18 марта 2024 г. 15:24
Боррель: Надеюсь ЕС сегодня договорится об использовании российских активов

Главы МИД ЕС смогут в понедельник добиться политического консенсуса по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом очередного министерского совещания в Брюсселе.

"Я рассчитываю добиться окончательного политического согласования решения по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов", - сказал Боррель.

Он также уточнил, что "надеется на принятие политического решения, которое позволит использовать именно доходы от активов РФ, а не сами средства, для усиления возможностей по финансированию обороны Украины".

После начала боевых действий в Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. Около 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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Версия на английском языке Borrell hopes using of proceeds of Russia's frozen assets for Ukraine’s benefit
Версия на азербайджанском языке Borrell: Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin gəlirlərinin Ukraynaya ayrılacağına ümid edirəm

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