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Боррель надеется на встречи в Брюсселе между Азербайджаном и Арменией

Боррель надеется на встречи в Брюсселе между Азербайджаном и Арменией Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что власти Азербайджана и Армении смогут встретиться в Брюсселе и обсудить ситуацию в регионе.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 14:56
Боррель надеется на встречи в Брюсселе между Азербайджаном и Арменией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что лидеры Азербайджана и Армении смогут встретиться в Брюсселе и обсудить ситуацию в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде.

"Жаль, что здесь нет Азербайджана, жаль, что Турции, главной страны, которая поддерживает Азербайджан, тоже нет", - сказал он.

"Я надеюсь, что в Брюсселе могут состояться встречи между Арменией и Азербайджаном", - добавил Боррель.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в Испанию, где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Евросоюза, Франции и Германии.

Причиной тому стала деструктивная позиция Франции, которая является участником планируемой пятисторонней встречи, а также несогласие Парижа и Берлина по поводу участия Турции в ней.

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