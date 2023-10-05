Боррель надеется на встречи в Брюсселе между Азербайджаном и Арменией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что власти Азербайджана и Армении смогут встретиться в Брюсселе и обсудить ситуацию в регионе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что лидеры Азербайджана и Армении смогут встретиться в Брюсселе и обсудить ситуацию в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде.

"Жаль, что здесь нет Азербайджана, жаль, что Турции, главной страны, которая поддерживает Азербайджан, тоже нет", - сказал он.

"Я надеюсь, что в Брюсселе могут состояться встречи между Арменией и Азербайджаном", - добавил Боррель.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в Испанию, где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Евросоюза, Франции и Германии.

Причиной тому стала деструктивная позиция Франции, которая является участником планируемой пятисторонней встречи, а также несогласие Парижа и Берлина по поводу участия Турции в ней.