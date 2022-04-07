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Боррель: Между Азербайджаном и Арменией достигнут значительный прогресс

Боррель: Между Азербайджаном и Арменией достигнут значительный прогресс "Значительный прогресс был достигнут между Арменией и Азербайджаном в работе по обеспечению прочного мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе".
Внешняя политика
7 апреля 2022 г. 15:55
Боррель: Между Азербайджаном и Арменией достигнут значительный прогресс
Жозеп Боррель

"Значительный прогресс был достигнут между Арменией и Азербайджаном в работе по обеспечению прочного мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе".

Как сообщает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал на своей странице в Twitter.

"В нынешнем геополитическом контексте как никогда важно находить дипломатическое решение конфликтов", - отметил Боррель.

6 апреля в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

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Версия на английском языке Borrell: Azerbaijan, Armenia achieve significant progress
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin ali nümayəndəsi: “Ermənistan və Azərbaycan arasında mühüm irəliləyiş əldə olunub”

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