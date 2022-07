Боррель: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении - важный шаг во всестороннем урегулировании

Встреча в Тбилиси между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном является важным шагом на пути к всестороннему урегулированию.

Как передает Report, об этом написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter .

По его словам, нормализация, примирение могут быть достигнуты только путем прямого диалога.

"Европейский союз заинтересован в поддержке мирного, безопасного и процветающего Южного Кавказа", - подчеркнул Боррель.