Боррель: ЕС привержен продолжению усилий для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе

ЕС полностью привержена содействию деэскалации между обеими странами и продолжению усилий на самом высоком уровне для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе.

Европейский союз полностью привержен содействию деэскалации между Азербайджаном и Арменией и продолжению усилий на самом высоком уровне для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В заявлении отмечается, что верховный представитель ЕС провел отдельные телефонные переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым 10 октября и с главой МИД Армении Араратом Мирзояном 14 октября.

Ж. Боррель проинформировал о продолжающейся технической подготовке к развертыванию гражданской миссии ЕС и подчеркнул свою решимость взаимодействовать с государствами-членами ЕС для обеспечения быстрого развертывания этой миссии.

6 октября в Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Также Армения дала согласие способствовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.