Боррель: ЕС полностью привержен содействию устойчивому миру на Южном Кавказе

Европейский союз полностью привержен содействию устойчивому миру на Южном Кавказе.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Twitter.
"Мы создаем потенциал мониторинга вдоль армяно-азербайджанской границы и направляем 40 экспертов по мониторингу для укрепления доверия в нестабильной ситуации",- написал он.
Отметим, главы МИД 27 стран ЕС сегодня согласовали гражданскую миссию для отправки на границу Армении с Азербайджаном.