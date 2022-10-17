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Боррель: ЕС полностью привержен содействию устойчивому миру на Южном Кавказе

Боррель: ЕС полностью привержен содействию устойчивому миру на Южном Кавказе ЕС полностью привержен содействию устойчивому миру на Южном Кавказе.
Внешняя политика
17 октября 2022 г. 12:55
Боррель: ЕС полностью привержен содействию устойчивому миру на Южном Кавказе

Европейский союз полностью привержен содействию устойчивому миру на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Twitter.

"Мы создаем потенциал мониторинга вдоль армяно-азербайджанской границы и направляем 40 экспертов по мониторингу для укрепления доверия в нестабильной ситуации",- написал он.

Отметим, главы МИД 27 стран ЕС сегодня согласовали гражданскую миссию для отправки на границу Армении с Азербайджаном.

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Версия на английском языке Josep Borrell: EU is fully committed to contributing to sustainable peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin ali nümayəndəsi: "Cənubi Qafqazda davamlı sülhə töhfə verməyə tam sadiqik"

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