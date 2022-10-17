Боррель: ЕС полностью привержен содействию устойчивому миру на Южном Кавказе

ЕС полностью привержен содействию устойчивому миру на Южном Кавказе.

Европейский союз полностью привержен содействию устойчивому миру на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Twitter.

"Мы создаем потенциал мониторинга вдоль армяно-азербайджанской границы и направляем 40 экспертов по мониторингу для укрепления доверия в нестабильной ситуации",- написал он.

Отметим, главы МИД 27 стран ЕС сегодня согласовали гражданскую миссию для отправки на границу Армении с Азербайджаном.