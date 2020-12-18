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В Брюсселе проходит 17-ое заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС

В Брюсселе проходит 17-ое заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС Боррель: ЕС может сыграть важную роль в восстановлении мира в регионе
Внешняя политика
18 декабря 2020 г. 16:52
В Брюсселе проходит 17-ое заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС

17-ое заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС даст возможность рассмотреть ключевые элементы отношений между сторонами.

Как сообщает Report, об этом в начале заседания заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Он напомнил, что Европейский Союз - первый торговый партнер и крупнейший иностранный инвестор в Азербайджане.

"Но мы также являемся ключевым партнером в усилиях по продвижению реформ в этой стране, модернизации ее экономики и укреплению ее институтов управления. Мы обсудим все в наших отношениях: влияние коронавируса и, конечно же, недавние широкомасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе и вокруг него", - отметил Ж. Боррель.

По его словам, прекращение огня, достигнутое при посредничестве России 10 ноября,все еще действует, хотя есть некоторые нарушения режима прекращения огня.

"Я думаю, что Европейский Союз может сыграть важную роль в примирении, восстановлении и укреплении мира в регионе, дополняя работу Минской группы [ОБСЕ]", - заключил европейский политик.

Ранее сообщалось, что делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отбыла в Брюссель для участия в 17-м заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Aİ Əməkdaşlıq Şurasının iclası başlayıb
Версия на английском языке Brussels hosts 17th meeting of Azerbaijan-EU Cooperation Council

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