Боррель: Должны активизироваться для создания безопасного и процветающего Южного Кавказа

Европейский Союз должен активизировать свою работу по безопасности и обороне во имя стабильного процветающего Южного Кавказа.

Европейский Союз должен активизировать свою работу по созданию безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом в своем Twitter написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, агрессивная война России против Украины вернула войну в Европу.

"Сегодня мы рассматриваем совершенного иное Восточное партнерство. Мы услышали призыв к большей вовлеченности и интеграции ЕС, кроме того Восточное партнерство должно быть адаптировано к вызовам и различным потребностям стран-партнеров", - говорится в публикации.

На ежегодной министерской встрече также предлагаю продолжить политику Восточного партнерства в качестве средства регионального сотрудничества параллельно с процессом расширения, написал Боррель.