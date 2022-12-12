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Боррель: Должны активизироваться для создания безопасного и процветающего Южного Кавказа

Боррель: Должны активизироваться для создания безопасного и процветающего Южного Кавказа Европейский Союз должен активизировать свою работу по безопасности и обороне во имя стабильного процветающего Южного Кавказа.
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 15:22
Боррель: Должны активизироваться для создания безопасного и процветающего Южного Кавказа

Европейский Союз должен активизировать свою работу по созданию безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом в своем Twitter написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, агрессивная война России против Украины вернула войну в Европу.

"Сегодня мы рассматриваем совершенного иное Восточное партнерство. Мы услышали призыв к большей вовлеченности и интеграции ЕС, кроме того Восточное партнерство должно быть адаптировано к вызовам и различным потребностям стран-партнеров", - говорится в публикации.

На ежегодной министерской встрече также предлагаю продолжить политику Восточного партнерства в качестве средства регионального сотрудничества параллельно с процессом расширения, написал Боррель.

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Версия на азербайджанском языке Borrel: “Cənubi Qafqazı təhlükəsiz və inkişaf edən regiona çevirmək üçün səylərimizi gücləndirməliyik”
Версия на английском языке Borrell: EU should step up work for secure, stable, prosperous South Caucasus

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