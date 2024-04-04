Боррель: Cанкции бьют по России, устойчивость ее экономики - миф

Заявления официальных лиц РФ об устойчивости российской экономики к западным санкциям не выдерживают критики, страну ждет мрачное будущее.

Заявления официальных лиц РФ об устойчивости российской экономики к западным санкциям не выдерживают критики, страну ждет мрачное будущее.

Как сообщает Report, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге на официальном сайте ЕС.

"Власти РФ регулярно заявляют, что российская экономика на самом деле не пострадает от западных санкций и что время будет на стороне России в ее кровавой войне против Украины. Однако эти идеи не выдерживают критики. Наши санкции уже существенно ослабили российскую экономику, и будущее страны становится все мрачнее с каждым днем, поскольку Россия продолжает войну", - написал Боррель.

Он напомнил, что к настоящему времени ЕС впервые в своей истории единогласно принял 13 пакетов санкций в ответ на действия РФ в Украине.

"В течение последних двух лет мы постоянно подчеркивали, что эффект от наших санкций не будет немедленным и что их целью было ослабить способность России поддерживать ее военные усилия в среднесрочной перспективе. И это действительно то, что начинает происходить. Наши санкции уже бьют по карману России", - отметил Ж.Боррель.

При этом он указал на то, что доходы российской казны от экспорта ископаемого топлива сократились вдвое с весны 2022 года из-за европейского эмбарго на уголь и нефть и ограничения цен на экспорт нефти, установленного странами G7.

"Нашей целью никогда не было помешать России экспортировать ископаемое топливо, что могло бы спровоцировать серьезный кризис на мировых энергетических рынках. Речь шла о том, чтобы существенно сократить доходы России от этого экспорта, и мы этой цели добились. Об этом свидетельствуют показатели торговли: будучи крупным экспортером ископаемого топлива, Россия традиционно имела огромный внешний профицит. Однако за последние два года этот профицит сократился практически до нуля", - указал он.

По его словам, в настоящее время годовые темпы инфляции в России превышают 8% по сравнению с 2,6%, наблюдаемыми в еврозоне. Расходы на питание в бюджете среднестатистической российской семьи возросли до более чем 30% от общей суммы.

"Кроме того, с весны 2022 года рубль также стабильно падает. Эта девальвация делает импорт более дорогим…(..)… Массивные расходы, связанные с войной, более высокая стоимость импорта и ограниченный рынок труда означают, что инфляция в России останется высокой, что вынудит Центральный банк удерживать процентные ставки на высоком уровне", - указал он.

Боррель отметил также, что несмотря на частичный обход западных санкций, что является признанным фактом, России на данный момент "удается получить лишь часть того, что ей нужно, и по гораздо более высоким ценам, чем до февраля 2022 года".

"РФ на самом деле уже значительно ослаблена нашими санкциями. Со временем их эффект будет все более ощутимым по мере того, как человеческий капитал разрушается, объем и качество инвестиций ухудшаются, а сама страна лишается передовых технологий, необходимых для обеспечения своего будущего", - резюмировал он.