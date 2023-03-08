Борис Тадич: Поддержка Азербайджана в этом году способствовала энергетической стабильности Европы

Без поддержки Азербайджана в этом году в Европе не было бы энергетической стабильности.

Без поддержки Азербайджана в этом году в Европе не было бы энергетической стабильности.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции накануне 10-го глобального Бакинского Форума заявил бывший президент Сербии Борис Тадич, член правления Международного центра Низами Гянджеви.

"Я рад участвовать в форуме в этом году. Должен подчеркнуть, что в этом году Азербайджан играет очень важную роль на мировой арене, особенно с точки зрения энергетической безопасности и геостратегии", - отметил Б.Тадич. - Я знаю, с какими трудностями и кризисами столкнулся Азербайджан в последнее время. Но в течение года Азербайджан развивался и преодолел эти трудности, проделал большую работу. Особенно в этом году ваша страна сыграла очень важную роль в энергетической безопасности Европы. Без Азербайджана не было бы энергетической стабильности в Европе, мы бы столкнулись с большими проблемами".

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" начнет свою работу завтра и продлится до 11 марта.