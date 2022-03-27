Борис Хетагуров: Забелина следует отозвать из Милли Меджлиса

С подписанным Михаилом Забелиным заявлением я ознакомился вчера и воспринял очень негативно. Как можно так говорить?!

"Я ознакомился с заявлением Русской общины Азербайджана (РОА) и воспринял это очень негативно. Как можно так говорить?!"

Об этом сказал Report бывший врач сборной Азербайджана по футболу Борис Хетагуров, комментируя заявление РОА, председателем которого является депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин.

Известный специалист заявил, что возмущен этим заявлением:

"Во-первых, как в Азербайджане может действовать община, которая занимает такую позицию? Эта община, напротив, должна поддерживать азербайджанский народ, политику нашего государства, президента. С другой стороны, Забелин является депутатом Милли Меджлиса. Я категорически не согласен с тем, что он оправдывает Россию. Сейчас идет оккупация Украины".

По его мнению, те, кто выдвинул кандидатуру Забелина в Милли Меджлис и избрал депутатом, должны собраться и потребовать от него объяснений:

"Фактически, он ставит под удар всех живущих в Азербайджане русских. Я не считаю их русскими, это граждане Азербайджана. Русскими я считаю тех, кто прибыл из России и временно проживает в Азербайджане. Русские, являющиеся гражданами Азербайджана, полностью поддерживают политику Азербайджанского государства и президента Ильхама Алиева. Забелин же идет вразрез позиции Азербайджанского государства и его президента. Поэтому избиратели должны потребовать от Забелина объяснений, а если он подписал такое обращение, то обратиться в Милли Меджлис для его отзыва. Такие практики случаются".

По словам Хетагурова, который родом из Республики Северная Осетия Российской Федерации, это оккупационная война. Он подчеркнул, что в Азербайджане все поддерживают сторону Украины:

"Россия воюет с независимым государством. Этому нет оправдания. Почему Россия так поступает? Азербайджанский народ всецело на стороне Украины, справедливости. Мы проходили через это, когда Армения вероломно напала на Азербайджан, оккупировала наши земли. Благодаря нашему народу, нашему Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву мы провели освободительную войну, очистили наши земли от оккупантов. Я точно на украинской стороне. Потому что и Украина ведет освободительную войну, не оккупирует другие страны. Конечно, это трагедия нашего времени. Читаю интернет, общаюсь с друзьями, ветеранами-футболистами, представителями спортивной общественности. Все на стороне Украины, братского народа".

Известный спортивный врач также напомнил, что Украина поддерживала Азербайджан в 44-дневной Отечественной войне:

"Они поддерживали нас морально и радовались нашей победе. На всех мероприятиях, форумах они были полностью на нашей стороне. Конечно, хотелось бы, чтобы война поскорее закончилась. Потому что с обеих сторон умирают молодые. Представьте, каково их матерям. Смотришь телевизор, показывают такие ужасные кадры... Разрушают города, бомбят. Мирные жители умирают. В Киеве живет мой бакинский одноклассник, близкий друг. Его тоже зовут Борис. Мы переписываемся почти каждый день. То, что он рассказывает, просто ужасно. Он говорит, что каждый день 10-20 раз включается воздушная тревога, город бомбят".

Отметим, что M.Забелин представляет избирателей второго Хатаинского избирательного округа №34 в Милли Меджлисе.